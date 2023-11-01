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00:10, 1 ноября 2023Экономика

Россиянам станет проще банкротиться

С 3 ноября россиянам станет проще признать банкротство вне суда
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 3 ноября россиянам станет проще признать банкротство вне суда, если размер долга составляет не менее 25 тысяч рублей и не более одного миллиона рублей. Порядок определяется федеральным законом. До этого минимальная сумма составляла 50 тысяч рублей, максимальная — 500 тысяч. Таким образом, инструмент внесудебного банкротства будет доступнее.

Кроме того, закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, в то время как для других граждан этот срок составит семь лет.

Ранее стало известно, что с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет, так что в сентябре общее число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек. Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин объяснил динамику изменениями в законодательстве, которые упрощают подачу заявления. Эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев считает, что непростая финансово-экономическая ситуация в стране в ближайшие годы обеспечит дальнейший рост числа заявлений.

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      Платон Щукин
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