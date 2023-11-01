Россиянка узнала из разговоров с европейцами об их постыдном поводе для гордости

Российская тревел-блогерша поговорила со знакомыми европейцами и узнала об их предмете гордости, который, с ее точки зрения, показался бы постыдным жителям России. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители Северной и некоторых частей Центральной Европы очень гордятся умением экономить. Блогерша призналась, что один знакомый немец как-то ей сказал, что каждый отложенный им цент — это гарант безопасного будущего.

«И, конечно же, это замечательно, что люди не транжирят деньги, думают о своем будущем, но ведь нужен и баланс. Ведь обратная сторона такой экономии на всем — люди становятся менее щедрыми, считают каждую копейку», — заключила россиянка.

Путешественница добавила, что в разговоре о разнице менталитетов со знакомыми англичанином и итальянцами привела в пример цитату одного из подписчиков своего блога. Он написал, что русский человек обязательно накроет стол гостям, даже если для этого придется влезть в долги.

«Англичанин усмехнулся. "Это что же, голодать и бедствовать теперь, что ли? Не проще ли отменить празднование и создать себе хоть какую-то подушку безопасности? Какие гости, если денег мало?"», — процитировала автор собеседника.

Итальянцы, в свою очередь, подчеркнули, что богатые люди стали такими, потому что научились на всем экономить. «Будешь такие пиры гостям закатывать и всех угощать — будешь бедным», — пояснили европейцы.

Ранее эта же блогерша узнала у итальянцев об обидных стереотипах о соотечественницах. Она выяснила, что, по мнению жителей Италии, русские женщины сильно меняются после родов.