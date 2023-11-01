Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:56, 1 ноября 2023Путешествия

Россиянка узнала из разговоров с европейцами об их постыдном поводе для гордости

Фото: Eric Vidal / Reuters

Российская тревел-блогерша поговорила со знакомыми европейцами и узнала об их предмете гордости, который, с ее точки зрения, показался бы постыдным жителям России. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что жители Северной и некоторых частей Центральной Европы очень гордятся умением экономить. Блогерша призналась, что один знакомый немец как-то ей сказал, что каждый отложенный им цент — это гарант безопасного будущего.

«И, конечно же, это замечательно, что люди не транжирят деньги, думают о своем будущем, но ведь нужен и баланс. Ведь обратная сторона такой экономии на всем — люди становятся менее щедрыми, считают каждую копейку», — заключила россиянка.

Материалы по теме:
Начался бархатный сезон. В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
Начался бархатный сезон.В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
9 сентября 2023
Роскошный курорт в Италии манит мировых звезд. В чем его феномен и как живет место, где знаменитости на каждом шагу?
Роскошный курорт в Италии манит мировых звезд.В чем его феномен и как живет место, где знаменитости на каждом шагу?
31 октября 2023

Путешественница добавила, что в разговоре о разнице менталитетов со знакомыми англичанином и итальянцами привела в пример цитату одного из подписчиков своего блога. Он написал, что русский человек обязательно накроет стол гостям, даже если для этого придется влезть в долги.

«Англичанин усмехнулся. "Это что же, голодать и бедствовать теперь, что ли? Не проще ли отменить празднование и создать себе хоть какую-то подушку безопасности? Какие гости, если денег мало?"», — процитировала автор собеседника.

Итальянцы, в свою очередь, подчеркнули, что богатые люди стали такими, потому что научились на всем экономить. «Будешь такие пиры гостям закатывать и всех угощать — будешь бедным», — пояснили европейцы.

Ранее эта же блогерша узнала у итальянцев об обидных стереотипах о соотечественницах. Она выяснила, что, по мнению жителей Италии, русские женщины сильно меняются после родов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      «Инициатива перешла к России». Украина бросает в бой последние резервы

      На Крымском мосту открыли автомобильное движение

      Российские предприятия произвели рекордный объем отходов

      Россиянка узнала из разговоров с европейцами об их постыдном поводе для гордости

      Под Москвой дети массово отравились в училище

      В ЛНР рассказали о бегстве украинских военных со своих позиций

      Российские десантники сбили беспилотники ВСУ у Артемовска

      Робоволков с красными глазами поставили в Японии для борьбы с дикими животными

      В Севастополе отменили воздушную тревогу

      В США решили избавиться от дома звезды сериала «Друзья»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости