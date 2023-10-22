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18:01, 22 октября 2023Путешествия

Блогерша узнала об обидном мнении о русских женщинах из разговора с итальянцами

Фото: Andrew Medichini / AP

Российская тревел-блогерша поговорила со знакомыми итальянцами и узнала у них об обидных стереотипах о соотечественницах. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации выяснила, что, по мнению жителей Италии, русские женщины сильно меняются после родов. Блогерша возразила, что то же самое происходит и со многими итальянками.

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«На что итальянец ответил: "Да, возможно, но, наверное, контраст до/после не будет так заметен, ведь многие итальянки не такие красивые, как русские девушки"», — рассказала она.

Иностранцы также отметили, что женщины в возрасте в России выглядят хуже, чем в Италии. «Видимо, итальянцы считают, что их женщины — как хорошее вино: с годами только хорошеют. Женщины находят свой стиль и вообще расцветают», — предположила автор.

Кроме того, в Италии полагают, что россиянки слишком увлекаются пластическими операциями и увеличением губ. «Итальянец сказал, что не осуждает это и верит, что кому-то так действительно красивее, но считает, что многие из-за этих губ выглядят одинаково», — поделилась блогерша.

Еще один стереотип о соотечественницах, о котором узнала россиянка, — их легкодоступность. «Я не знаю, телевидение виновато или так и есть, но считается, что русские девушки более легкодоступные, чем итальянки. Даже элементарно познакомиться с русскими девушками проще», — цитирует она знакомого иностранца.

Ранее эта же блогерша пообщалась со знакомым итальянцем, который пожил в нескольких российских квартирах и поделился с ней отзывами. Он признался, что был удивлен отсутствием на кухне специальной кастрюли для приготовления пасты и биде в ванной комнате.

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      Марина Черняк
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