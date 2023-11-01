Российская чиновница помогла компании незаконно получить субсидию на миллионы

В Москве осудят экс-чиновницу, которая помогла авиакомпании получить 36 млн руб.

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела регулирования внутренних перевозок Управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Экс-чиновница проходит обвиняемой по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемая использовала свое положение и оказала одной из авиакомпаний помощь в получении субсидий в приоритетном порядке. В результате перевозчик получил из федерального бюджета более 36,9 миллиона рублей.

Своими действиями чиновница нарушила интересы других организаций, так как лишила их возможности конкурировать за субсидию, а также интересы государства в сфере безопасности на авиационном транспорте.

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