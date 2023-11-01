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14:14, 1 ноября 2023Путешествия

Русскоговорящий турист попросил гранату в ресторане Европы и напугал посетителей

Полиция задержала туриста в ресторане Португалии из-за ошибки в переводе слова

Русскоговорящий турист из Азербайджана по ошибке попросил в ресторане Европы гранату вместо гранатового сока, напугал посетителей и был задержан. Инцидент попал на видео, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что 36-летний мужчина захотел выпить фруктовый сок в одном из ресторанов Лиссабона, Португалия. При помощи переводчика в телефоне он сформулировал предложение, написал его на салфетке и передал официанту. Тот запаниковал, прочитав слово «граната», и испугался угрозы взрыва. Персонал был вынужден вызвать полицию.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, что полицейские окружили туриста у входа в ресторан и попросили лечь на землю лицом вниз. Затем вооруженные правоохранители медленно подошли к мужчине и задержали его. Азербайджанца допросили и обыскали, однако ничего опасного при нем не нашли. Турист объяснил, что приложение неправильно перевело слово.

Обыск был проведен и в его гостиничном номере. Кроме того, полиция проверила свою базу данных преступников и проконсультировалась с антитеррористическим подразделением страны.

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      Зарина Дзагоева
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