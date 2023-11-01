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06:05, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

Ребенок раскрыл тайну матери ее бойфренду и разрушил их отношения

Фото: ConvertKit / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей, как ребенок его возлюбленной раскрыл тайну матери и разрушил их отношения. Мужчина рассказал, что девушка втайне от него приводила в дом своего бывшего бойфренда.

Автор поста написал, что встречался с девушкой по имени Сара четыре года. «У нее есть девятилетний сын Натан от бывшего парня Марка», — отметил он. По его словам, Марк навещал ребенка раз в месяц. «Сара и Натан переехали ко мне чуть больше полутора лет назад, тогда мы договорились с Сарой, что визиты отца ребенка буду происходить только в мое присутствие», — добавил он.

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Недавно мужчина заметил, что Марк четыре месяца не навещал сына. «Я спросил Сару, когда Марк планирует навестить Натана, она пожала плечами и сказала, что спросит. Через несколько дней я повторно задал этот вопрос, и тогда Натан, видимо, подслушал наш разговор и крикнул, что его отец был здесь в прошлые выходные», — рассказал герой истории.

По словам автора, Сара изменилась в лице от услышанного, после чего призналась, что ее бывший партнер был в их доме два раза в его отсутствии. «Она нарушила наше соглашение, но продолжала утверждать, что это и ее дом, и она может приводить сюда всех, кого захочет», — передал рассказчик слова возлюбленной. В итоге мужчина выгнал девушку и ее ребенка из дома. Автор добавил, что теперь экс-партнерша в соцсетях публично обвиняет его в том, что он «ужасно с ней поступил».

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора и отметили, что девушка солгала ему и пыталась им манипулировать. «Даже если она ничего не делала в твоем доме со своим бывшим, здесь явно нет никакого уважения к тебе», — написал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit выгнала 72-летнюю свекровь из дома из-за одного поступка. Женщина рассказала, что мать мужа посчитала мусором и выбросила ее личные вещи.

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      Олег Давыдов
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