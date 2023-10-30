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06:00, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Женщина выгнала 72-летнюю свекровь из дома из-за одного поступка

Фото: Jacek Janiczak / Unsplash

Пользовательница Reddit выгнала 72-летнюю свекровь из дома из-за одного поступка. Женщина рассказала, что мать мужа посчитала мусором и выбросила ее коллекцию книг и скульптур.

Автор поста написала, что скоро у них с мужем родится дочь. «Моя свекровь приезжает только на праздники, и я хорошо к ней отношусь, недавно она предложила переехать к нам, чтобы помочь подготовиться к рождению ребенка», — отметила героиня истории.

Рассказчица подчеркнула, что ее свекровь любит кристальную чистоту и всегда берет все обязанности по дому на себя, когда приезжает. «Как только она приехала, она начала уборку», — добавила она.

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Женщина рассказала, что любит гаражные распродажи и коллекционирует небольшие скульптуры и книги. «Наш дом переполнен такими вещами, вчера я вернулась с работы, и наш дом был похож на зону боевых действий, свекровь вычистила все мои шкафы и выбросила все, что посчитала мусором, в том числе мою коллекцию», — возмутилась она.

Автор призналась, что была зла и спросила свекровь, зачем она это сделала. «Она сказала, что дом должен быть чист, когда родится ребенок, так как для него будет опасно находиться в загроможденным доме», — пересказала она разговор с матерью мужа.

В итоге автор поста выгнала пожилую свекровь из дома. «Она была в шоке, сказала, что ей некуда идти, так как уже поздно. Я забронировала ей номер в отеле и вызвала такси», — отметила она. По словам героини истории, муж был в ярости из-за случившегося и обвинил ее в том, что она не уважает его мать.

В комментариях под постом пользователи отметили, что свекровь автора нарушила личные границы снохи. По мнению большинства, свекровь проявила к жене сына неуважение, выбросив ее личные вещи.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как подслушал разговор матери с ее бойфрендом, после чего выгнал ее из дома.

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      Олег Давыдов
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