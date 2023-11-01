Крупный российский банк повысит ставки по вкладам

ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам до 15 % с 2 ноября

Вслед за резким повышением ключевой ставки ЦБ крупные российские банки начали поднимать ставки по вкладам и накопительным счетам — среди них оказался ВТБ. В среднем рост ставок составит 2,5 процентного пункта, новые условия вступают в силу 2 ноября, сообщили редакции «Ленты.ру» в кредитной организации.

Размер ставки будет зависеть от срока и типа вклада. При размещении средств в ВТБ на три года максимальная доходность составит до 15 процентов годовых. Выше ставка при переводе пенсии и получении первой выплаты на счет до 31 января 2024 года включительно — 16 процентов годовых. Надбавка в 1 процент (с 15 процентов) действует в первые полгода с даты поступления пенсии на счет. Максимальный размер вклада — миллион рублей.

Ставки по депозитам сроком до года поднимутся до 13,88 процента. Клиенты премиальных сервисов банка смогут открыть вклады с доходностью 14,4-14,6 процента годовых. Ставки по накопительным счетам в банке максимально вырастут до 15 процентов.

Аналогичное решение принял Сбер — максимальная ставка по депозитам в банке достигла 14 процентов годовых. Эксперты считают, что на фоне ужесточения монетарной политики регулятора в ноябре также могут резко вырасти средние ставки по ипотечным кредитам, с 15 до 17 процентов годовых.

