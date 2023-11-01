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14:08, 1 ноября 2023Мир

Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в Газе

МИД Турции: позиция ЕС является барьером для переговоров по деэскалации в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Позиция Европейского союза (ЕС) является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции, сообщает РИА Новости.

Ранее Евросоюз обвинили в двойных стандартах в вопросах помощи сектору Газа. Однако глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что это ложь, а все подобные обвинения являются попыткой посеять сомнения в авторитете ЕС.

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      Дарья Балацкая
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