Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в Газе

МИД Турции: позиция ЕС является барьером для переговоров по деэскалации в Газе

Позиция Европейского союза (ЕС) является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции, сообщает РИА Новости.

Ранее Евросоюз обвинили в двойных стандартах в вопросах помощи сектору Газа. Однако глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что это ложь, а все подобные обвинения являются попыткой посеять сомнения в авторитете ЕС.