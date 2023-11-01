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23:33, 1 ноября 2023Мир

Удары Израиля по беженцам в Газе собрались признать военным преступлением

ООН: удары Израиля по лагерю беженцев могут приравнять к военному преступлению

Фото: Ammar Awad / Reuters

Удары Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа собрались признать военным преступлением из-за большого числа жертв среди гражданского населения и серьезных разрушений. Об этом рассказали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в соцсети Х (бывшая Twitter).

«У нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», — объяснили в ведомстве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о важности защиты гражданского населения сектора Газа. При этом он выразил «непоколебимую солидарность Германии с Израилем».

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      Александра Синицына
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