В мэрии рассказали о строительстве крупнейшего в России электродепо

Бочкарев: при возведении электродепо «Южное» уложили 30 тыс. кубометров бетона

Строители завершают установку монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса московского электродепо «Южное» — крупнейшего электродепо в России. О ходе строительных работ рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, пишет РБК.

По словам Бочкарева, в ходе работ было уложено более 30 тысяч кубометров бетона на площади свыше 40 тысяч квадратных метров. Планируется обустроить 34 канавы для для отстоя и ремонта составов, а также производственные мастерские и камеру мойки. Здесь поезда будут проходить осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию.

Строители также устраивают мягкую кровлю общей площадью более 40 тысяч «квадратов» и проводят отделочные работы, включающие подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия. По словам главы строительного подразделения «Мосинжпроекта» Константина Маслакова, к настоящему моменту монтаж внутренних инженерных сетей завершен более чем наполовину.

В октябре мэр столицы Сергей Собянин раскрыл подробности о новой Троицкой линии метро. Была утверждена планировка отрезка в 5,9 километра от станции «Кедровая» до станции «Троицк».