Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:44, 1 ноября 2023Среда обитания

В мэрии рассказали о строительстве крупнейшего в России электродепо

Бочкарев: при возведении электродепо «Южное» уложили 30 тыс. кубометров бетона

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Строители завершают установку монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса московского электродепо «Южное» — крупнейшего электродепо в России. О ходе строительных работ рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, пишет РБК.

По словам Бочкарева, в ходе работ было уложено более 30 тысяч кубометров бетона на площади свыше 40 тысяч квадратных метров. Планируется обустроить 34 канавы для для отстоя и ремонта составов, а также производственные мастерские и камеру мойки. Здесь поезда будут проходить осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию.

Строители также устраивают мягкую кровлю общей площадью более 40 тысяч «квадратов» и проводят отделочные работы, включающие подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия. По словам главы строительного подразделения «Мосинжпроекта» Константина Маслакова, к настоящему моменту монтаж внутренних инженерных сетей завершен более чем наполовину.

В октябре мэр столицы Сергей Собянин раскрыл подробности о новой Троицкой линии метро. Была утверждена планировка отрезка в 5,9 километра от станции «Кедровая» до станции «Троицк».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российские контрактники признались в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Что толкнуло их на преступление?

      «Газпром» пообещал нарастить поставки газа в Китай

      Россиянин связал любовницу и украл у нее 200 тысяч рублей

      Медведев вступил в перепалку со зрителями и получил предупреждение

      Массовое отравление кадетов произошло в Подмосковье

      Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

      Россиянам откроют доступ к уникальному контенту

      Педагог российского детсада уволилась из-за находки в бантике воспитанницы

      Парикмахер назвала россиянкам визуально омолаживающие стрижки

      В высказывании президента Грузии нашли фашизм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости