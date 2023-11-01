В Москве оценили перспективы переговоров России и Украины

РИА Новости: Украина лишена политической воли для проведения переговоров с РФ

Украина лишена политической воли для проведения переговоров с Россией. Об этом заявил источник в Москве, комментируя высказывание министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о готовности Минска выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева, передает РИА Новости.

По словам источника, посреднические усилия белорусской стороны трудно переоценить. Он также напомнил, что именно в Белоруссии были подписаны Минские соглашения, проходили заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению и российско-украинские переговоры, прерванные Киевом.

При этом источник подчеркнул, что перспективы дальнейших переговоров между РФ и Украиной упираются в «полное отсутствие политической воли нынешнего киевского руководства».

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Россия и Украина проводят закулисные переговоры об обмене пленными, проходе судов из черноморских портов и возвращении детей. Отмечалось, что периодически ими используются посредники, однако большая часть контактов происходит напрямую.