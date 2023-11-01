В России врачи поставили диагноз «воспаление горла» упавшему с лестницы ребенку

Иркутские врачи диагностировали воспаление горла у упавшего с лестницы ребенка

В Иркутской области врачи поставили диагноз «воспаление горла» ребенку, который упал с лестницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мальчик упал с первой ступеньки лестницы и первое время ни на что не жаловался. 27 октября ребенку стало плохо, мать отвезла сына в медучреждение. Там его осмотрели специалисты и сказали, что госпитализация не требуется, поскольку это просто воспаление горла, и отпустили его домой.

Самочувствие ребенка ухудшалось — днем 29 октября родители экстренно повезли его в больницу Киренского района, где медики выявили черепно-мозговую травму, но спасти мальчика уже не удалось. Управление Росздравнадзора по российскому региону заявило, что проверяет эту информацию.

В апреле на Камчатке трехлетняя девочка лишилась жизни из-за ошибки врачей в диагнозе. Предварительно медики диагностировали аппендицит, но последующее обследование не подтвердило выводы врачей и обнаружило серьезное заболевание.