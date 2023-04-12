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12:28, 12 апреля 2023Россия

Трехлетняя девочка умерла из-за ошибки российских врачей в диагнозе

РЕН ТВ: на Камчатке трехлетняя девочка умерла из-за ошибочного диагноза врачей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Камчатке трехлетняя девочка умерла из-за ошибки российских врачей в диагнозе. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, ребенок поступил в одну из больниц Камчатского края 9 апреля. Предварительно, медики диагностировали аппендицит. Однако последующее обследование не подтвердило выводы врачей и обнаружило серьезное заболевание.

Как пишут авторы материала, из-за поставленного с опозданием верного диагноза и неквалифицированной медпомощи в ночь с 10 на 11 апреля у девочки остановилось сердце. Она скончалась, несмотря на попытки медиков реанимировать пациентку.

Издание добавило, что по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

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В России врачей часто обвиняют в гибели их несовершеннолетних пациентов. В марте житель Нижнего Новгорода заявил, что из-за ошибочного диагноза умер его двухлетний сын. По словам мужчины, у мальчика были проблемы с желудком, при этом хирург заявил, что это ротавирус, который не является его случаем, и отправил малыша домой. Позже у ребенка поднялась температура, и его доставили в инфекционное отделение, где он умер. Вскрытие показало, что у мальчика был некроз кишечника, перекручивание тонкой кишки и дивертикул меккеля

Похожая история произошла в Новосибирской области, где жительница Купинского района также обвинила врачей в смерти годовалого сына из-за неверного диагноза. Как рассказала россиянка, у мальчика возникли проблемы с дыханием, из-за чего он не мог есть и его постоянно тошнило. В результате в больнице врачи начали лечить ребенка от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Спустя несколько часов малышу стало хуже, и врачи перевели его в больницу в Новосибирск, где годовалый пациент скончался в реанимации.

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Константин Лысяков
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