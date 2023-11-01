Фигуристка Камила Валиева сделала репортаж с концерта группы Filatov & Karas

Российская фигуристка Камила Валиева попробовала себя в журналистике. Репортаж спортсменки доступен на YouTube-канале «Новости Первого».

Валиева приняла участие в съемках для телеканала «Музыка Первого» на концерте группы Filatov & Karas. Фигуристка пообщалась как с самими музыкантами, так и со зрителями.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и сама фигуристка.