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14:23, 1 ноября 2023Спорт

Валиева попробовала себя в журналистике

Фигуристка Камила Валиева сделала репортаж с концерта группы Filatov & Karas
СюжетЛетние Олимпийские игры

Кадр: «Новости Первого» / YouTube

Российская фигуристка Камила Валиева попробовала себя в журналистике. Репортаж спортсменки доступен на YouTube-канале «Новости Первого».

Валиева приняла участие в съемках для телеканала «Музыка Первого» на концерте группы Filatov & Karas. Фигуристка пообщалась как с самими музыкантами, так и со зрителями.

17-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых. На Олимпийских играх-2022 в Пекине фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Слушания по делу Валиевой начались 26 сентября, однако Спортивный арбитражный суд отложил их до ноября. В заседаниях принимали участие четыре стороны — Российское антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и сама фигуристка.

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