Возлюбленная Тимати показала фигуру в леопардовом бикини

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась в соцсетях снимком, на котором она позирует в море, демонстрируя подтянутое тело. Для съемки знаменитость выбрала бикини на завязках, оформленное леопардовым принтом. На размещенном кадре видно, что на лице девушки отсутствует макияж.

В октябре Валентина Иванова предстала перед подписчиками в черном прозрачном боди парижского модного дома Saint Laurent, украшенном блестками и орнаментом с логотипом марки. Во время съемки модель сменила несколько поз.