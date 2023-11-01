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11:16, 1 ноября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру в леопардовом бикини

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась в соцсетях снимком, на котором она позирует в море, демонстрируя подтянутое тело. Для съемки знаменитость выбрала бикини на завязках, оформленное леопардовым принтом. На размещенном кадре видно, что на лице девушки отсутствует макияж.

В октябре Валентина Иванова предстала перед подписчиками в черном прозрачном боди парижского модного дома Saint Laurent, украшенном блестками и орнаментом с логотипом марки. Во время съемки модель сменила несколько поз.

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      Карина Черных
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