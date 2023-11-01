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20:29, 1 ноября 2023Наука и техника

Выявлен новый предвестник болезни Альцгеймера

Быстрый метаболизм митохондрий назвали предвестником болезни Альцгеймера

Фото: Unsplash

Специалисты из Каролинского института назвали нового предвестника болезни Альцгеймера. В ходе исследования, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry, удалось выявить, что быстрый метаболизм митохондрий ускоряет деградацию мозга.

В эксперименте использовались специальные мыши с моделью болезни Альцгеймера. Их мозг был изучен с помощью секвенирования РНК. Это позволило определить, какие гены активны в клетках гиппокампа на разных стадиях заболевания. Гиппокамп — область мозга, связанная с кратковременной памятью. Именно она поражается в первую очередь при нейродегенеративном заболевании.

Оказалось, что на ранней стадии болезни Альцгеймера происходит усиление метаболизма митохондрий. Кроме того, в синапсах (связующих участках нейронов) накапливались аутофагосомы — везикулы, в которых расщепляются отработанные белки. В результате этого процесса нарушался доступ к функционирующим белкам.

В будущем команда планирует продолжить исследования по выявлению роли митохондрий и аутофагии в развитии болезни Альцгеймера.

Известно, что болезнь начинает формироваться за 20 лет до появления симптомов, поэтому важно выявить ее на ранней стадии, чтобы воздействовать на метаболические изменения препаратами, замедляющими развитие патологии.

В октябре 2023 года ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что трудности с поворотом при ходьбе могут быть первым симптомом ранней стадии болезни Альцгеймера.

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      Елена Апазиди
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