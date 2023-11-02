Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок. Как проходили запуски?

Военные ВВС США прервали испытания МБР Minuteman III из-за аномалии при запуске

Военные ВВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за некоей аномалии при испытательном пуске. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов американских ВВС (Air Force Global Strike Command, AFGSC).

Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния Air Force Global Strike Command

Отмечается, что в причинах неудачного запуска межконтинентальной ракеты разберется специально созданная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств.

При этом в Пентагоне заявили, что, несмотря на неполадки, испытательный запуск ракеты обеспечил их данными для поддержания боеготовности МБР.

В начале года был проведен учебный пуск

В феврале ВВС США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния.

Испытательный пуск ВВС США провели 19 апреля.

Отмечается, что ракета запускалась без боевой части. Задачей испытаний была проверка наземного компонента ядерных сил Соединенных Штатов. Ракета, выбранная случайным образом из арсеналов в штате Монтана, пролетела над Тихим океаном 6,76 тысячи километра.

ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III и в сентябре

6 сентября военно-воздушные силы (ВВС) США также провели испытательный пуск МБР Minuteman III.

Целью испытательного запуска ракеты являлась демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания.

Пуск произведен в 11:26 по московскому времени с базы Вандерберг Космических сил Соединенных Штатов. Ракета не была оснащена боевым зарядом.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США заранее уведомили Россию о проведении испытаний МБР в рамках двусторонних договоренностей.

Военный эксперт оценил возможности ракеты

В марте военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что находящиеся на вооружении Соединенных Штатов Minuteman III не могут конкурировать с российским оружием.

На данный момент у США в шахтах установлено откровенное старье Minuteman III 1970 года производства. Да, она действительно была достаточно неплоха для 1970 года, так как способна преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, но на сегодняшний день это уже никуда не годится Василий Дандыкин Военный эксперт

Он добавил, что за это время в России сменили несколько поколений МБР и начали испытания комплекса с МБР «Сармат». Также российские специалисты разработали гиперзвуковой комплекс «Авангард». По словам Дандыкина, гиперзвуковые ракеты «практически не перехватываются».

Аналитик также предположил, что в США могли потерять критически важную документацию на боевую часть, поэтому создание МБР нового поколения может дорого обойтись Вашингтону.