Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 2 ноября 2023Мир

Бахрейн отозвал посла и остановил экономические отношения с Израилем

Бахрен остановил экономические отношения с Израилем в знак поддержки Палестины

Фото: Ксения Никольская / РИА Новости

Бахрейн отозвал посла и остановил экономические отношения с Израилем. Об этом сообщает The National со ссылкой на источник в правительстве королевства.

«Бахрейн отозвал своего посла в Израиле и прекратил все экономические связи, заявила нижняя палата парламента страны», — сказано в публикации.

Источник, близкий к правительству Бахрейна, подтвердил это решение изданию.

Ранее власти двух южноамериканских стран решили отозвать своих послов из Израиля для консультаций. Первым такое решение принял президент Колумбии Густаво Петро.

Вслед за Петро об аналогичном решении объявил президент Чили Габриэль Борич. Он пояснил, что такие меры приняты «в связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Принятый за еврея врач из видео с погромом в Махачкале раскрыл детали спасения

      Необходимость пересмотреть тарифы на электричество в России объяснили

      Врач назвал три способа избавиться от храпа

      Россиянин сбил семилетнюю племянницу и попытался выдать это за несчастный случай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости