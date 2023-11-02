Бахрейн отозвал посла и остановил экономические отношения с Израилем

Бахрен остановил экономические отношения с Израилем в знак поддержки Палестины

Бахрейн отозвал посла и остановил экономические отношения с Израилем. Об этом сообщает The National со ссылкой на источник в правительстве королевства.

«Бахрейн отозвал своего посла в Израиле и прекратил все экономические связи, заявила нижняя палата парламента страны», — сказано в публикации.

Источник, близкий к правительству Бахрейна, подтвердил это решение изданию.

Ранее власти двух южноамериканских стран решили отозвать своих послов из Израиля для консультаций. Первым такое решение принял президент Колумбии Густаво Петро.

Вслед за Петро об аналогичном решении объявил президент Чили Габриэль Борич. Он пояснил, что такие меры приняты «в связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа».