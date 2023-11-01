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05:31, 1 ноября 2023Мир

Две южноамериканские страны отзовут послов из Израиля

Колумбия и Чили заявили о решении отозвать для консультаций послов в Израиле

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Власти двух южноамериканских стран решили отозвать для консультаций своих послов из Израиля. Первым такое решение принял президент Колумбии Густаво Петро.

«Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», — написал он в соцсети https://twitter.com/petrogustavo/status/1719505034348462235.

Вслед за Петро об аналогичном решении объявил президент Чили Габриэль Борич. Он пояснил, что такие меры приняты «в связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа».

Ранее правительство Боливии разорвало дипломатические отношения с Израилем. В Боливии считают, что Израиль совершает преступления против человечности в ходе военной операции в Газе.

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      Марина Совина
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