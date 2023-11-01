Две южноамериканские страны отзовут послов из Израиля

Колумбия и Чили заявили о решении отозвать для консультаций послов в Израиле

Власти двух южноамериканских стран решили отозвать для консультаций своих послов из Израиля. Первым такое решение принял президент Колумбии Густаво Петро.

«Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», — написал он в соцсети https://twitter.com/petrogustavo/status/1719505034348462235.

Вслед за Петро об аналогичном решении объявил президент Чили Габриэль Борич. Он пояснил, что такие меры приняты «в связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа».

Ранее правительство Боливии разорвало дипломатические отношения с Израилем. В Боливии считают, что Израиль совершает преступления против человечности в ходе военной операции в Газе.