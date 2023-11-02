Ким Кардашьян повторила культовый образ Сальмы Хайек и была обругана в сети

Телезвезда Ким Кардашьян повторила культовый образ актрисы Сальмы Хайек, в котором она снялась в фильме «От заката до рассвета», и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице бизнесвумен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя предпринимательница разместила видео, в котором она исполнила танец в атласном комплекте нижнего белья и со змеей на плечах. При этом ее внешний вид украсили золотые браслеты на руках и декоративные вставки на трусах и бюстгальтере.

Подписчики не оценили ролик Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях. «Извините, но никто не выглядит так хорошо, как Сальма в этой роли», «Ты никогда не переиграешь Сальму. У тебя нет таланта», «Сальма была абсолютно великолепна в этой роли. Прости, Ким, но ты просто не сможешь ее повторить», «Это видео просто жуткое», «Плохая попытка, Ким», — высказывались они.

В октябре модель и актриса Джулия Фокс обвинила Ким Кардашьян в копировании ее стиля. Бывшая возлюбленная Канье Уэста ответила на вопросы журналистов, сидя у детектора лжи. Манекенщица обратила внимание на то, что телезвезда регулярно появляется на публике в нарядах, в которых она ранее уже выходила в свет.