Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:48, 2 ноября 2023Ценности

Ким Кардашьян повторила культовый образ Сальмы Хайек и была обругана в сети

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Телезвезда Ким Кардашьян повторила культовый образ актрисы Сальмы Хайек, в котором она снялась в фильме «От заката до рассвета», и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице бизнесвумен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя предпринимательница разместила видео, в котором она исполнила танец в атласном комплекте нижнего белья и со змеей на плечах. При этом ее внешний вид украсили золотые браслеты на руках и декоративные вставки на трусах и бюстгальтере.

Подписчики не оценили ролик Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях. «Извините, но никто не выглядит так хорошо, как Сальма в этой роли», «Ты никогда не переиграешь Сальму. У тебя нет таланта», «Сальма была абсолютно великолепна в этой роли. Прости, Ким, но ты просто не сможешь ее повторить», «Это видео просто жуткое», «Плохая попытка, Ким», — высказывались они.

В октябре модель и актриса Джулия Фокс обвинила Ким Кардашьян в копировании ее стиля. Бывшая возлюбленная Канье Уэста ответила на вопросы журналистов, сидя у детектора лжи. Манекенщица обратила внимание на то, что телезвезда регулярно появляется на публике в нарядах, в которых она ранее уже выходила в свет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      На Украине журналиста The Times обвинили в дезинформации

      Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

      Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

      Названо необходимое для разминирования Украины время

      Минфин США расширил санкции против России

      Украина попыталась устроить взрыв на российской АЭС

      США расширили санкции против российских банков

      Врач перечислила простые меры профилактики инсульта

      Правнук Сталина отреагировал на продажу дачи вождя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости