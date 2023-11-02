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15:28, 2 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасных ошибках питания

Диетолог Лазуренко: замена воды на кофе может привести к тромбозу

Фото: Chad Montano / Unsplash

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут стать причиной тромбоза — опасного состояния, при котором сгустки крови закупоривают сосуды, и ткани организма отмирают. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru.

Специалистка отметила, что пища, которую употребляет человек, определяет вязкость и густоту его крови, поэтому при постоянном неправильном питании в венах и сосудах могут начаться патологические процессы. «Если в рационе мы допускаем ошибки, такие как маленькое количество воды или замена воды на сублимированные продукты, например, кофе, то это провоцирует венозный застой. Другими словами, происходит нарушение функциональной активности, которое может привести к образованию тромбов», — объяснила диетолог.

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Лазуренко добавила, что малоподвижный образ жизни и любовь к сладким газированным напиткам также увеличивают риск образования тромбов. Еще одной опасностью она назвала привычку перекусывать готовыми продуктами на бегу.

Ранее кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина назвала способы снизить вероятность развития тромбоза. Она предупредила, что риск заболевания велик у людей, ведущих неправильный образ жизни или перенесших серьезные травмы.

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      Екатерина Улитина
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