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19:44, 2 ноября 2023Силовые структуры

Российский полицейский передал подсудимому наркотики в здании суда и попался

В Ростове полицейский стал фигурантом дела после передачи наркотиков подсудимому

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полицейский из Ростова-на-Дону передал подсудимому в здании суда четыре вида наркотиков, чтобы тот смог увезти их с собой в СИЗО. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло 2 октября в здании Железнодорожного суда, где проходило слушание по делу подсудимого. Старший сержант батальона охраны и конвоирования передал мужчине больше 50 граммов наркотиков, которые тот должен был увезти в изолятор. По прибытии в учреждение запрещенные вещества у подсудимого изъяли сотрудники ФСИН.

Во время разговора с ними мужчина признался, что наркотики ему передал полицейский. Сотрудника правоохранительных органов сразу уволили и возбудили в отношении него уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — за распространение наркотиков и превышение должностных полномочий.

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