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17:31, 2 ноября 2023Бывший СССР

Названо необходимое для разминирования Украины время

GLOBSEC: на полное разминирование Украины понадобится 757 лет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На полное разминирование Украины и ликвидацию минного загрязнения понадобится 757 лет. Об этом со ссылкой на аналитиков GLOBSEC пишет издание Time.

В материале издания сказано, что аналитики оценивают перспективы работ по разминированию как «устрашающие с точки зрения объема работ, которые надо провести».

Издание со ссылкой на Министерство экономики Украины уточняет, что по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 человека погибли на минах и более 830 были ранены.

В сентябре сообщалось, что в Польше прошли обучение около тысячи саперов Вооруженных сил Украины.

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      Александр Слабиев
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