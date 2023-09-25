Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 25 сентября 2023Мир

Великобритания назвала число обученных для ВСУ саперов и инженеров

Минобороны Британии: около тысячи саперов ВСУ прошли обучение в Польше
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Великобритания назвала число обученных украинских саперов и инженеров, говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

Подготовка проводится в Польше. Королевские инженерно-саперные войска обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезвреживанию взрывоопасных предметов и другим важным навыкам. «Великобритания также поддерживает проводимую под руководством Канады в Польше программу, обучающую ВСУ базовым военным инженерным навыкам, и оба курса обучили примерно 1000 солдат», — заявили в Минобороны Британии.

Ведомство также сообщает, что страна уже передала Украине 1,5 тысячи миноискателей, а о поставках дополнительного оборудования для разминирования будет объявлено в рамках следующего раунда финансирования из Международного фонда помощи Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Париж и Лондон договорились обучать украинских морпехов. По его словам, подготовка бойцов данного рода войск ВСУ даст Киеву решающее преимущество на поле боя и поможет одержать верх в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    Президент Грузии отправилась в Прибалтику без разрешения правительства

    Дачникам дали советы по правильной посадке свеклы

    За два дня российский военкомат попытались поджечь дважды

    Бумажные пакеты из «Макдоналдса» начали продавать за 1,5 миллиона рублей в сети

    Идущий на собеседование мужчина увидел по пути аллигатора с женщиной в пасти

    Известная российская певица рассказала о закулисье шоу «Голос. Дети»

    У пассажирского самолета треснул иллюминатор во время полета

    Футболист московского «Спартака» устроил скандал в полиции и попал на видео

    В российском городе исчез памятник ссыльным полякам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости