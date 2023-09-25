Великобритания назвала число обученных для ВСУ саперов и инженеров

Минобороны Британии: около тысячи саперов ВСУ прошли обучение в Польше

Великобритания назвала число обученных украинских саперов и инженеров, говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

Подготовка проводится в Польше. Королевские инженерно-саперные войска обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезвреживанию взрывоопасных предметов и другим важным навыкам. «Великобритания также поддерживает проводимую под руководством Канады в Польше программу, обучающую ВСУ базовым военным инженерным навыкам, и оба курса обучили примерно 1000 солдат», — заявили в Минобороны Британии.

Ведомство также сообщает, что страна уже передала Украине 1,5 тысячи миноискателей, а о поставках дополнительного оборудования для разминирования будет объявлено в рамках следующего раунда финансирования из Международного фонда помощи Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Париж и Лондон договорились обучать украинских морпехов. По его словам, подготовка бойцов данного рода войск ВСУ даст Киеву решающее преимущество на поле боя и поможет одержать верх в конфликте.

