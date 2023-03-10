Франция и Британия договорились обучить украинских морпехов

Премьер Британии Сунак заявил, что Париж и Лондон договорились обучать украинских морпехов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон и Париж договорились обучать украинских морских пехотинцев. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает The Guardian.

По его словам, решение стран провести подготовку бойцов данного рода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) даст Киеву решающее преимущество на поле боя и поможет одержать верх в конфликте.

Сунак также подчеркнул, что Великобританию и Францию ​​связывают «особые узы», и они «всегда будут в авангарде обороны» как две крупнейшие оборонные державы в мире.

Ранее в феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза подготовить 30 тысяч солдат украинской армии. Он также сообщил, что ЕС предоставит Киеву 25 миллионов евро на мероприятия по разминированию для «защиты гражданских лиц и их средств к существованию».

