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14:47, 2 февраля 2023Мир

Евросоюз запланировал подготовку 30 тысяч солдат ВСУ

Глава евродипломатии Боррель заявил о намерении ЕС подготовить 30 тысяч солдат ВСУ

Фото: Ben Birchall / Pool / Reuters

Евросоюз (ЕС) намерен подготовить 30 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

«Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тысяч украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тысяч человек», — сообщил он.

Боррель добавил, что ЕС также предоставит Киеву 25 миллионов евро на мероприятия по разминированию для «защиты гражданских лиц и их средств к существованию».

Ранее Боррель и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину с официальным визитом, их сопровождает группа комиссаров Евросоюза.

До этого сообщалось, что дер Ляйен и другие представители Евросоюза примут участие в саммите Украина — ЕС в Киеве, назначенном на 3 февраля.

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Глеб Бажуткин
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