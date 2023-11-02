В Москве пройдет Ночь искусств

В субботу в Москве состоится одиннадцатая Ночь искусств

В Москве в одиннадцатый раз пройдет Ночь искусств. В этом году ежегодная культурно-образовательная акция объединит в себе музыкальный, театральный, концертный жанры с экскурсиями, лекциями, мастер-классами и уличными выставками. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие стартует 4 ноября. «Ночь искусств — это уникальное событие, которое объединяет любителей прекрасного. Это возможность познакомиться с культурным пространством нашего города в необычной обстановке и провести время с семьей или друзьями, узнать что-то новое и получить массу впечатлений. На площадках во всех округах столицы каждый найдет для себя что-то интересное и увлекательное», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Центральными площадками Ночи искусств в столице станут Новый манеж, Государственный музей А. С. Пушкина, Московский театр эстрады и Белый зал Правительства Москвы.

Посмотреть полную программу событий в библиотеках, культурных центрах и музеях можно на странице московской «Ночи искусств».