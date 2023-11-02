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14:48, 2 ноября 2023Экономика

В России стали продавать больше топлива

Биржевые продажи российского дизельного топлива выросли в октябре на 12 %

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В октябре на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продали на 12 процентов больше дизельного топлива, чем в предыдущем месяце (1,419 миллиона тонн против 1,262 миллиона в сентябре), сообщает «Интерфакс».

Бензина при этом реализовали на 9,5 процента больше. Показатель вырос за счет роста продаж Аи-92 на 22,1 процента, в то время как Аи-95 продали меньше сразу на 8,6 процента (944 и 324 тысячи тонн соответственно). Общий объем роста торгов по нефтепродуктам составил 170 тысяч тонн.

В середине августа в ряде российских регионов заявили о дефиците для сельхозпроизводителей бензина и дизеля. Стоимость топлива на бирже стала ежедневно обновлять рекорды, за оптовыми ценами начали расти розничные. На фоне этого с 21 сентября власти ввели экспортные ограничения, объяснив их подорожанием и дефицитом. После этого биржевые цены на соответствующую продукцию начали снижаться.

В начале октября запрет в части дизельного топлива смягчили, разрешив его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска.

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      Дмитрий Воронин
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