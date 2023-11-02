В российском регионе стартовал фестиваль молодежных сообществ

В Калининграде 1 ноября стартовал фестиваль молодежных сообществ

В Калининграде стартовал региональный фестиваль молодежных сообществ «Бриз», членами которого станут команды клубов движения «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Фестиваль начался 1 ноября. В рамках мероприятия для участников подготовили образовательную и туристическую программы, а также интерактивно-познавательную игру.

«Бриз» продлится два дня. Фестиваль примет более 50 участников в возрасте от 14 до 18 лет из Калининградской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 4 ноября, в День народного единства, состоится осенний фестиваль «Марьяне». Мероприятие откроется торжественным прологом и концертом.

