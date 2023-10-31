В Петрозаводске пройдет осенний фестиваль «Марьяне»

В Петрозаводске 4 ноября, в День народного единства, состоится осенний фестиваль «Марьяне». Об этом сообщает издание «Руна».

Фестиваль начнется в 12:00 на площади Кирова, он откроется торжественным прологом и концертом. В конце официальной части праздника зрители и участники объединятся в карельском хороводе «крууга».

Затем в рамках фестиваля подведут итоги конкурса «Зонт для Марьяне», наградят участников конкурса по изготовлению авторских работ из дерева «Природы красота и рук творенье». Кроме того, мастера покажут свои умения в создании деревянных скульптур, лучшего из них выберут на главной сцене.

На фестивалях выступит группа Мука, исполняющая традиционные карельские песни в современной обработке. Гости смогут попробовать традиционный карельский взвар, посетить ярмарку декоративно-прикладного искусства, а детей ознакомить с интерактивной программой, в которой будут участвовать сказочные герои. Желающие также смогут раскрасить автомобили в осенней тематике и поучаствовать в мастер-классах.

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