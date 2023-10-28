В Новороссийске началась подготовка к фестивалю «Хамса»
Подготовка гастрофестиваля «Хамса» началась в Новороссийске
В Новороссийске началась подготовка гастрономического фестиваля «Хамса». Об этом сообщает «КП-Кубань».
Отмечается, что обычно лов черноморского анчоуса стартует, когда остывает Азовское море. Начало путины в Новороссийске отмечают фестивалем, в этом году он пройдет с 3 по 5 ноября.
Участие в гастрофестивале примут 20 рестораном Черноморского побережья. «Они представят гостям разнообразное рыбное меню, где главными станут блюда из черноморской рыбки хамсы. Прямо на открытом воздухе шеф-повара приготовят уху по-черноморски, паэлью из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой», — говорится в сообщении.
В течение работы фестиваля на площади морвокзала будут работать фермерские ряды. Также гостей ждут фотозона и аттракционы для детей.