В Швейцарии сгорел дом украинского блогера из Одессы Домбровского

В Швейцарии сгорели дом и машина украинского блогера из Одессы Стаса Домбровского. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что ранее блогер раскритиковал действия властей Украины в связи с деятельностью наркокартеля «Химпром». После этого у него сгорело имущество, которое ему выделило правительство Швейцарии.

Домбровский заявил о поджоге и обвинил в этом начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что деятельности наркокартеля «Химпром» помогали депутаты Верховной Рады. Также блогер Анатолий Шарий заявлял, что его виллу закидали коктейлями Молотова из-за публикации расследования о продаже наркотиков.