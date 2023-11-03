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04:00, 3 ноября 2023Ценности

Ким Кардашьян снялась в реалити-шоу в ярком бикини

Кадр: Hulu / Daily Mail

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в реалити «Кардашьяны» в откровенном образе. Снимки из нового выпуска шоу публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в бикини ярко-голубого цвета, которое состояло из лифа, плавок и прозрачного парео, повязанного на бедрах. Предпринимательница разговаривала с приятельницей, сидя на диване в доме, который расположен в Палм-Спрингс, куда она отправилась на отдых вместе с семьей.

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В разговоре Кардашьян упомянула, что решила сделать перерыв в путешествиях и провести время с родными в семейном доме. «Я только что былы в Лондоне, Париже и между всем этим съездила в Японию. Мы решили закончить наши весенние каникулы в Палм-Спрингс», — отметила она.

В сентябре Ким Кардашьян сфотографировалась для журнала CR Fashion Book с короткими волосами и удивила пользователей сети. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в парике в виде стрижки «под мальчика», белой майке со следами загрязнений и очках с темной оправой. При этом визажисты ей нарисовали тонкие изогнутые брови.

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      Карина Черных
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