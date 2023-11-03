Российский мясник пырнул обвинившую его в неумении точить ножи жену

В Московской области задержали мясника, ударившего ножом жену

В Московской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержали 50-летнего мясника, работавшего на одном из мясокомбинатов. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, после рабочего дня россиянин решил за ужином употребить крепкое спиртное, что не понравилось его жене, которая принялась называть мужа алкоголиком. Дальнейшее общение перешло в конфликт на повышенных тонах, в какой-то момент женщина заявила, что супруг даже не умеет точить ножи. Это возмутило часто занимавшегося такой работой на комбинате россиянина, и он, схватив кухонный нож, пырнул им супругу.

Прибывшим медикам с трудом удалось спасти женщину, в настоящее время она в реанимации.

15 сентября сообщалось, что полиция Полевского Свердловской области задержала рецидивиста, который нанес четыре удара ножом жене, отказавшейся вернуться к нему.