Путин поручил разработать план по развитию природоподобных технологий

Путин поручил правительству создать план развития природоподобных технологий

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий, указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«В шестимесячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации», — говорится в документе.

План включает в себя создание научной инфраструктуры, подготовку кадров и проведение исследований. Природоподобные технологии изучают образцы в живой природе, а потом воспроизводят их в виде технических решений и процессов.

Кабмину предстоит определить, по каким критериям технология будет относиться к природоподобным, а также оценить перспективы и приоритеты их развития и источники финансирования.

Научное руководство за выполнением плана будет осуществлять Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Ранее Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) не менее важны сейчас, чем атомный или ракетный проекты в СССР, за ними будущее.

