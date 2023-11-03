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19:47, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин незаконно добыл более 160 килограммов нефрита и продал его

В Бурятии осудят мужчину, который добыл более 160 кг нефрита и продал его

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих россиян и двоих граждан стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, на берегу реки Цыпа 49-летний россиянин построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Мужчина привлек к незаконной добыче еще троих людей, которые в дальнейшем пригласили на работу еще троих, не знавших о нелегальности производства.

Минерал вывозили в ближайшее село, а после продавали. Фигуранты занимались этим более полутора лет и за это время добыли свыше 160 килограммов нефрита. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Бурятии за контрабанду стратегически важных ресурсов стоимостью 82 миллиона рублей перед судом предстанет руководитель коммерческой организации. Его компания незаконно вывозила из России нефрит.

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