Россиянин незаконно добыл более 160 килограммов нефрита и продал его

В Бурятии осудят мужчину, который добыл более 160 кг нефрита и продал его

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих россиян и двоих граждан стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в незаконной добыче нефрита и нарушении правил охраны и использования недр. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, на берегу реки Цыпа 49-летний россиянин построил зимовье для проживания и пригнал экскаватор для раскопок. Мужчина привлек к незаконной добыче еще троих людей, которые в дальнейшем пригласили на работу еще троих, не знавших о нелегальности производства.

Минерал вывозили в ближайшее село, а после продавали. Фигуранты занимались этим более полутора лет и за это время добыли свыше 160 килограммов нефрита. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Бурятии за контрабанду стратегически важных ресурсов стоимостью 82 миллиона рублей перед судом предстанет руководитель коммерческой организации. Его компания незаконно вывозила из России нефрит.