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10:45, 3 ноября 2023Россия

В Петербурге шестиклассница попала в реанимацию с отравлением алкоголем

В Петербурге шестиклассница попала в реанимацию с отравлением этанолом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге шестиклассница попала в больницу с отравлением алкоголем, ее поместили в реанимацию. Об этом стало известно 78.ru.

По информации издания, ученице шестого класса стало плохо рядом со станцией метро «Выборгская», прохожие вызвали ей скорую. Врачи диагностировали у школьницы строе отравление этанолом, ее состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, девочка и ее пятилетний брат воспитываются в неполной семье, без отца, их мать работает в буфете. Семья на учете не состояла.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга шестилетняя девочка отравилась алкоголем во время прогулки с отцом и попала в больницу. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое.

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      Анастасия Шейкина
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