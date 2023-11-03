В Петербурге шестиклассница попала в реанимацию с отравлением алкоголем

В Петербурге шестиклассница попала в реанимацию с отравлением этанолом

В Санкт-Петербурге шестиклассница попала в больницу с отравлением алкоголем, ее поместили в реанимацию. Об этом стало известно 78.ru.

По информации издания, ученице шестого класса стало плохо рядом со станцией метро «Выборгская», прохожие вызвали ей скорую. Врачи диагностировали у школьницы строе отравление этанолом, ее состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, девочка и ее пятилетний брат воспитываются в неполной семье, без отца, их мать работает в буфете. Семья на учете не состояла.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга шестилетняя девочка отравилась алкоголем во время прогулки с отцом и попала в больницу. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое.