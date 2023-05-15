Российский ребенок отравился алкоголем на прогулке с отцом и попал в реанимацию

В Петербурге шестилетняя девочка отравилась алкоголем на прогулке с отцом

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга шестилетняя девочка отравилась алкоголем во время прогулки с отцом и попала в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, ребенок гулял с отцом и его знакомыми, которые употребляли алкоголь. Когда шестилетняя девочка отравилась спиртом, ее доставили в тяжелом состоянии в медучреждение и поместили в реанимацию.

Врачи диагностировали у пациентки отравление. Ее отец заявил, что девочка перепутала бутылки — она начала пить из той, где был спирт, а не вода. По словам россиянина, бутылку алкоголя принесли его знакомые.

Известно, что семья, где живет ребенок, благополучная и на учете не состоит. После случившегося Следственный комитет России (СКР) проводит проверку.

Ранее в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края школьница насмерть отравилась спиртным напитком в свой день рождения. Известно, что она отмечала праздник вместе с друзьями и употребляла крепкий алкоголь. В тот же вечер россиянке стало плохо, на следующий день она умерла.