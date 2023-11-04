Бывший президент Гвинеи сбежал из тюрьмы

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара совершил побег из тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

Как стало известно журналистам, группа злоумышленников совершила штурм тюрьмы в столице страны Конакри рано утром в субботу, 4 ноября, освободив Камару и еще троих заключенных.

Министр юстиции Гвинеи Чарльз Альфонс Райт позже подтвердил побег бывшего президента страны. «Мы их найдем. И виновные будут привлечены к ответственности», — заявил Райт. Также власти Гвинеи заявили, что временно закрыли границы страны.

Кроме Муссы Дадиса Камары из тюрьмы сбежал бывший министр правительств полковник Клод Пиви. Камара и несколько его сторонников содержались в тюрьме за устранение представителей оппозиции.

Мусса Дадис Камара возглавлял Гвинею с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камару обвинил в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года. В январе 2010 года, находясь за пределами страны, Камара заявил, что не вернется на родину. Однако в сентябре 2022 года он приехал в Гвинею.

В конце октября стало известно, что во Франции заключенного Редуана Фаида, сбежавшего из тюрьмы на вертолете, приговорили к новому тюремному сроку. Племянники Фаида также получили тюремные сроки за соучастие и помощь в побеге.