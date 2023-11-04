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15:55, 4 ноября 2023Мир

Бывший президент Гвинеи сбежал из тюрьмы

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы

Фото: Souleymane Camara / Reuters

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара совершил побег из тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

Как стало известно журналистам, группа злоумышленников совершила штурм тюрьмы в столице страны Конакри рано утром в субботу, 4 ноября, освободив Камару и еще троих заключенных.

Министр юстиции Гвинеи Чарльз Альфонс Райт позже подтвердил побег бывшего президента страны. «Мы их найдем. И виновные будут привлечены к ответственности», — заявил Райт. Также власти Гвинеи заявили, что временно закрыли границы страны.

Кроме Муссы Дадиса Камары из тюрьмы сбежал бывший министр правительств полковник Клод Пиви. Камара и несколько его сторонников содержались в тюрьме за устранение представителей оппозиции.

Мусса Дадис Камара возглавлял Гвинею с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камару обвинил в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года. В январе 2010 года, находясь за пределами страны, Камара заявил, что не вернется на родину. Однако в сентябре 2022 года он приехал в Гвинею.

В конце октября стало известно, что во Франции заключенного Редуана Фаида, сбежавшего из тюрьмы на вертолете, приговорили к новому тюремному сроку. Племянники Фаида также получили тюремные сроки за соучастие и помощь в побеге.

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      Андрей Ставицкий
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