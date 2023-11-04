Песков: киевские преступники понесут должное наказание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что украинские власти будут наказаны по закону. Об этом сообщает ТАСС.

Журналистка из Саранска спросила Пескова в кулуарах марафона общества «Знания», проходящего в рамках форума «Россия», о судьбе «киевских преступников». Ее интересовало, будут ли их этапировать в мордовские колонии.

В материале ТАСС говорится, что постановка вопроса удивила Дмитрия Пескова. «Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», — заключил официальный представитель президента России.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что не знает, где будут отбывать наказание преступники: «У нас есть ФСИН, они этим занимаются».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной. По словам Пескова, он пришел к такому выводу на том основании, что «другое государство платит за нее для обеспечения прихода к власти нужного правительства».