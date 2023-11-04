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17:13, 4 ноября 2023Россия

В Кремле назвали Украину несчастной страной

Представитель Кремля Песков назвал Украину несчастной страной

Фото: Ilya Cher / Unslash

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, раз другое государство платит за нее для обеспечения прихода к власти нужного правительства. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил журналистам слова и.о. первого замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая призналась, что с 1991 года Вашингтон потратил пять миллиардов долларов для того, чтобы к власти на Украине пришло «более сильное демократическое правительство».

«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались в дела Украины после распада СССР.

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      Варвара Кошечкина
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