Представитель Кремля Песков назвал Украину несчастной страной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, раз другое государство платит за нее для обеспечения прихода к власти нужного правительства. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил журналистам слова и.о. первого замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая призналась, что с 1991 года Вашингтон потратил пять миллиардов долларов для того, чтобы к власти на Украине пришло «более сильное демократическое правительство».

«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались в дела Украины после распада СССР.