Лавров заявил о вмешательстве США в дела Украины после распада СССР

Лавров: США и их союзники вмешивались в дела Украины после распада СССР

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники грубо и неприкрыто вмешивались в дела Украины после распада СССР. Об этом министр иностранных дел сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как публично и даже с гордостью в свое время признала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в конце 2013 года, на пестование послушных Западу политиков в Киеве Вашингтон потратил пять миллиардов долларов», — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что все факты «инжинирования» украинского кризиса известны, однако их пытаются замолчать и таким образом «отменить» всю историю до 2014 года.

Ранее Лавров обвинил США в ведении войны на Украине против России. Он отметил, что Вашингтон поставляет Киеву оружие и разведданные. По словам министра, многие годы Украину готовили к тому, чтобы «ее руками и телами» добиваться поражения России.