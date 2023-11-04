Песков: объяснения России о госперевороте на Украине на Западе утыкались в стену

Дмитрий Песков напомнил о правде о государственном перевороте на Украине, которую «должен знать весь мир». Слова пресс-секретаря президента России, передает РИА Новости.

«Все наши объяснения насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стенку», — заявил Песков в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

По словам официального представителя президента России, когда Москва призывала одуматься, то бывший президент Украины Петр Порошенко приказывал стрелять по Донбассу. «Как сказал наш президент: мы не начали войну, мы ее заканчиваем. Это правда, которую нам надо нести во всем мире», — подытожил Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков высказался о двойниках президента России Владимира Путина. «Путин у нас один», — заявил пресс-секретарь главвы государства.