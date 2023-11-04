Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 4 ноября 2023Бывший СССР

Песков напомнил правду о госперевороте на Украине

Песков: объяснения России о госперевороте на Украине на Западе утыкались в стену

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Дмитрий Песков напомнил о правде о государственном перевороте на Украине, которую «должен знать весь мир». Слова пресс-секретаря президента России, передает РИА Новости.

«Все наши объяснения насчет госпереворота на Украине в 2014 году на Западе утыкались в бетонную стенку», — заявил Песков в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

По словам официального представителя президента России, когда Москва призывала одуматься, то бывший президент Украины Петр Порошенко приказывал стрелять по Донбассу. «Как сказал наш президент: мы не начали войну, мы ее заканчиваем. Это правда, которую нам надо нести во всем мире», — подытожил Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков высказался о двойниках президента России Владимира Путина. «Путин у нас один», — заявил пресс-секретарь главвы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на планы Запада вынудить Киев начать переговоры с Россией

      Песков рассказал о прогрессе в освобождении россиян из плена ХАМАС

      Назван способ определить болезнь Паркинсона по глазам

      Песков заявил о конце эры иждивенчества Украины

      В Севастополе объявлена воздушная тревога

      Песков напомнил правду о госперевороте на Украине

      В США предрекли Украине потерю Одессы

      Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили

      Песков сравнил НАТО и автомат Калашникова

      В Кремле высказались о двойниках Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости