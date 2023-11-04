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11:25, 4 ноября 2023Силовые структуры

Полицейские украли наркотики из вещдоков в российском регионе

В Якутии неизвестные полицейские украли и подменили наркотики из вещдоков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В якутском поселке Передуй неизвестные полицейские украли наркотики из вещдоков. Это выяснилось прямо во время судебного процесса в российском регионе, сообщает издание Baza в Telegram.

В январе 2022 года сотрудники полиции устроили рейд по поселку и обнаружили в машине подозреваемого почти килограмм запрещенного вещества. После этого следователи провели экспертизу, возбудили уголовное дело и подготовили улики для суда.

Спустя восемь месяцев на одном из заседаний достали главную улику — изъятый пакет с наркотиками, — и прокурор заметил, что упаковка вскрыта. Позже выяснилось, что содержимое подменили — внутри уже не было запрещенных веществ. Следственный комитет возбудил дело о хищении наркотиков.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейский передал подсудимому в здании суда четыре вида наркотиков, чтобы тот смог увезти их с собой в СИЗО. Старший сержант батальона охраны и конвоирования передал мужчине больше 50 граммов запрещенных веществ, уточняют источники.

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      Нина Ташевская
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