В ООН рассказали о вынужденных рожать на улицах Газы среди руин женщинах

ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин или в приютах

Женщины в Газе вынуждены рожать в очень плохих санитарных условиях. Об этом говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Во Всемирной организации указали, что из-за обстрелов со стороны Армии Израиля (ЦАХАЛ) роды принимаются в переполненных больницах или приютах для беженцев, а зачастую просто на улице среди руин. При этом в медицинских учреждениях находиться небезопасно, так, 1 ноября удару подвергся важнейший родильный дом больницы Аль-Хило.

По оценкам ООН, сейчас в Газе насчитывается 50 тысяч беременных женщин, более 180 рожают каждый день. По состоянию на 3 ноября, в секторе Газа были убиты 2326 женщин и 3760 детей, что составляет 67 процентов всех жертв, еще тысячи получили ранения. Это означает, что каждый день погибают или получают ранения 420 детей, некоторым из них всего несколько месяцев.