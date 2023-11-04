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23:43, 4 ноября 2023Мир

В России заявили о «ждущих своего часа» здоровых силах на Украине

Секретарь СБ РФ Патрушев заявил о «ждущих своего часа» здоровых силах на Украине

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

На Украине существуют здоровые силы, сейчас они подавлены киевской властью, но ждут своего часа. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа. И расплатятся с палачами», — сказал Патрушев. По его словам, «рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки» должны будут ответить за такие преступления, как попытки уничтожения русского населения Донбасса, за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе и за расставшихся с жизнью в братоубийственной войне украинцев.

Ранее Патрушев рассказал об уникальном оружии, гарантирующем безопасность России на годы вперед. Он подчеркнул, что по части ракетно-ядерных вооружений РФ сильно опередила конкурентов.

Оружие России
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      Александра Синицына
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