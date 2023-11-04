В США назвали злейшего врага ВСУ

NI: зима может стать злейшим врагом для ВСУ

Грядущая зима может стать злейшим врагом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон.

В частности, она указала, что некоторые беспилотники, такие как DJI Mavic, труднее использовать при низких температурах, ветре или снеге. Кроме того, холодная погода снизит мобильность техники, увеличит риск обморожений и затруднит разведывательные операции.

Ранее западный военный аналитик и профессор Патрик Бери заявил, что зима ослабит наступательные возможности ВСУ. Эксперт подчеркнул, что боевые действия на Украине могут зайти в тупик в 2024 году, поскольку надежды на крупный прорыв украинского контрнаступления в этом году угасают.