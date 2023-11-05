Блинкен высказался о создании палестинского государства
Вашингтон готов содействовать созданию палестинского государства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит сайт Госдепа.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США по-прежнему привержены обеспечению равной защиты достоинства и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян», — сказано в заявлении пресс-службы госдепартамента.
Кроме того, госсекретарь также подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства. Он также отметил важность продолжения гуманитарных поставок в сектор Газа.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас встретился с госсекретарем США. Встреча политиков прошла в палестинском городе Рамалла, они обсуждали необходимость немедленного прекращения огня в Газе.