Журналист Херш: Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе

Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack.

Как уточнил журналист, власти Израиля с ходу ответили отказом на просьбу высокопоставленных представителей США, включая президента страны Джо Байдена, приостановить бои в секторе Газа ради освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

«Просьбы о "паузе" в бомбардировках были с ходу отвергнуты премьер-министром Биньямином Нетаньяху и израильским военным руководством», — подчеркнул Херш. Один из источников в Вашингтоне объяснил, что паузу в бомбардировках израильская сторона воспринимает как постоянное прекращение огня.

10 октября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить кризис на Ближнем Востоке с созданием суверенного государства Палестина. Он добавил, что происходящее стало неудачным результатом попыток Вашингтона урегулировать конфликт, которые не учитывают «коренных интересов палестинского народа».